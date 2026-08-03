Yopougon s’érige en bastion du civisme et de la salubrité à l’aube du 66ᵉ anniversaire de l’Indépendance

Abidjan, le 3 août 2026 – C’est sous le signe du renouveau citoyen et de la responsabilité environnementale que la municipalité de Yopougon a lancé, ce dimanche, deux initiatives gouvernementales majeures : la 16ᵉ Semaine nationale du civisme et la 10ᵉ Semaine nationale de la propreté. À quelques jours de la commémoration du 66ᵉ anniversaire de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire, ce rassemblement a posé les jalons d'une commune plus verte et plus engagée.





Un élan financier historique pour la jeunesse



Le point d'orgue de cette cérémonie officielle réside dans l'annonce d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Ce fonds substantiel, exclusivement dédié au financement des projets des jeunes de la commune, vise à stimuler l'entrepreneuriat local tout en l'articulant autour des valeurs de citoyenneté.

Les autorités entendent ainsi faire de la jeunesse le moteur principal du développement socio-économique de la cité.





Yopougon, futur modèle de salubrité publique



Au-delà de l'enjeu financier, les différents discours ont convergé vers une ambition claire : métamorphoser l'image de la plus grande commune de Côte d'Ivoire.

Un appel solennel a été lancé à l'ensemble des administrés pour faire de Yopougon une vitrine nationale en matière de propreté et de gestion du cadre de vie.

À l’aube de la fête nationale, l’accent est mis sur le changement de comportement et l'appropriation collective des espaces publics, érigeant la salubrité au rang de devoir civique premier.





