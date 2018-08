la vérité sur la relation tendue entre Aby Ndour et son frère Youssou

On a tendance à voir dans de nombreux cas, des divergences de position entre Aby Ndour et son grand frère Youssou Ndour. Qu’il s’agisse de la politique, ou les médias, Aby et Youssou n’ont jamais eu publiquement les mêmes positions et visions. Aux yeux du public, Youssou Ndour et sa sœur cadette ne s’entendent pas bien. Or tel n’est pas le cas, puisque Aby Ndour a révélé que son grand frère l’encourage pour ses positions et postule que c’est dans l’ordre normal des choses. « Laisse les personnes dire n’importe quoi. Tu est sur la bonne voie… » dit-il à sa sœur.