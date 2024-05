LE PRÉSIDENT RWANDAIS PAUL KAGAME À DAKAR POUR UNE VISITE DE 48H

Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, a foulé le sol sénégalais ce samedi, marquant ainsi le début d’une visite de travail au pays, informe une source présidentielle.



L’arrivée du Président Kagame à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff a été marquée par un accueil chaleureux, orchestré par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, qui a honoré son homologue rwandais avec tous les honneurs militaires.



À cette occasion, les deux chefs d’État assisteront à la finale de la Basketball Africa League prévue ce dimanche à Dakar Arena de Diamniadio.



Cette visite de 48 heures revêt une importance particulière, offrant l’opportunité aux deux dirigeants de consolider les liens d’amitié fraternelle et de coopération entre le Rwanda et le Sénégal, renseigne la source.



Durant son séjour, le Président Kagame tiendra des entretiens stratégiques avec le Chef de l’État sénégalais, explorant les avenues pour approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun.



Cette rencontre entre les deux leaders africains témoigne de l’engagement continu envers le renforcement des relations entre les nations, dans un esprit de solidarité et de collaboration mutuelle.









































































Rts