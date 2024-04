Accident d'un véhicule de l'armée : un mort et 8 blessés

Un véhicule du détachement sénégalais de la mission de la Cedeao en Gambie s'est renversé ce mardi 23 avril, à hauteur du village de Kalaji au cours d'une mission entre Keur Ayib et Kafenda.



En effet, souligne un communiqué de la Dirpa, le véhicule militaire tentait d'éviter un véhicule civil roulant en sens inverse. Le bilan fait état d'un (1) militaire décédé et de huit blessés dont un grave.



Le corps sans vie et les blessés ont été évacués dans les hôpitaux militaires à Dakar. L’État Major Général des Armées rappelle que le DETSEN 7/ Micega a été déployé en Gambie le 22 septembre 2023.





















































































dakaractu