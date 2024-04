Les nouvelles autorités du pays ferment la porte aux transhumants

"Les promesses politiques n'engagent que ceux qui les écoutent" a t'on coutume de dire. Faux, balaient d'un revers de main les nouvelles autorités du pays.



En effet, Ousmane Sonko, alors opposant, soutenait mordicus, face aux Sénégalais, que la transhumance est dû à un manque de convictions. "On doit réhabiliter la politique et réconcilier les Sénégalais avec la politique, par la restauration des valeurs" disait le chef de file du parti Les Patriots avant de promettre l'élimination de la transhumance, s’il est porté à la tête du pays.



Les pontes qui tiennent désormais les manettes du pouvoir ont, selon des sources fiables de dakarposte, fermés la porte aux transhumants.



"Ils sont légion, parmi eux d'anciens ministres, Directeurs Généraux ... sous Macky, qui, sans en avoir l'air, font des pieds et des mains pour rejoindre l'actuelle mouvance présidentielle. Je vous dis, comme s'ils se sont passés le mot, aucun de nos nouveaux dirigeants allusion faite au Président Diomaye et/ou son premier ministre Ousmane Sonko n'ont accédé à leurs requêtes, c'est à dire accepter la main tenue de cette race qui veut migrer à Pastef pour des intérêts personnels" fait savoir une source au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat.



À titre d'illustration, notre interlocuteur cite un Directeur Général d'une société publique qui, quoi qu'admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis...septembre dernier, tente inutilement de décrocher une audience avec l'actuel chef du gouvernement. Quelques indices sur ce DG: il est originaire de la région méridioniale à l'image d'Ousmane Sonko et la société nationale sous sa coupe fait face à des difficultés financières et nécessite une recapitalisation de presque deux cent milliards de francs CFA pour relancer ses activités. Triturez vos méninges!











njaydakarposte@gmail.com