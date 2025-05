Voici la gérante de Woodrose Investment, Ndèye Seynabou Ndiaye, soeur de Khalil (en cavale) !

Sa soeur ainée en prison, Khalil Ibrahima Ndiaye (voir article concernant ce proche d'Amadou Macky Sall à la Une de dakarposte ) vit en cachette à l’autre bout du monde.



En effet, pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, Ndèye Seynabou Ndiaye, qui croupit dans l'univers abscons de "Quartier Femmes" (surnom du centre pénitentiaire pour femmes sise à Liberté 6), est la grande soeur du "transitaire" Khalil Ibrahima Ndiaye. Qui, nous revient-il, s'est éclipsé pour s'installer dans l’une des villes les plus animées et les plus célèbres au monde (New-York).





Pour rappel, convoquée au Pool judiciaire financier (PJF) jeudi 8 mai, la gérante de Woodrose Investment a été placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction pour complicité d’escroquerie sur des deniers publics portant sur 31 milliards de francs CFA.





Woodrose Investment est une société qui appartiendrait à Farba Ngom et serait liée à Amadou Sall, fils de l'ancien Président Macky Sall.



Les Échos, qui donne l’information, rappelle que Ndèye Seynabou Ndiaye est soupçonnée par le parquet financier, qui avait requis son placement sous mandat de dépôt, d’avoir transmis une procuration à Amadou Sall pour la gestion d’un compte qu’elle contrôlait à la NSIA et par lequel une transaction suspecte de 10 milliards de francs CFA a été effectuée.



"Le fils de Macky Sall serait soupçonné d’être le véritable propriétaire de cette société", souligne le journal.



La même source rapporte que Ndèye Seynabou Ndiaye conteste avoir adressé une procuration à Amadou Sall. Elle jure que sa signature a été imitée. «L’on informe d’ailleurs que la dame a décidé de déposer une plainte pour faux contre le notaire Moustapha Ndiaye, mais également son associé, en l’occurrence Tamsir Ndiaye», souffle Les Échos.



Amadou Sall était convoqué en même temps que Ndèye Seynabou Ndiaye. Mais le fils de Macky Sall n’a pas répondu à l’appel du PJF. Le journal Source A le localise aux États-Unis.