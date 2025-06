Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Un papa comblé. Bien qu'Abo Seck soit un homme d'affaires accompli (machallah!), sa source principale de joie semble être le nouveau né mis au monde par la dame qui partage son existence sur terre.



Le couple Seck est sur un petit nuage! Les images partagées en story Instagram et Snap sont assez révélatrices.



Un jour très spécial pour cette personnalité de l'univers des affaires et son épouse avec le baptême de leur nourrisson. La cérémonie somptueuse a connu beaucoup d'engouement et l'enthousiasme était également au rendez-vous chez Seck aux Almadies



Les radars fureteurs de dakarposte, au parfum de tout, nous soufflent que plusieurs officiels du Sénégal, célébrités, anonymes, entrepreneurs, entre autres hommes d'affaires ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie et montrer toute l’affection qu’ils ont pour le couple Seck.





Nous leur souhaitons que le bonheur ressenti depuis la naissance du bébé dure pour toujours !