Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Inna lillah wa inna ilayhi raaji'uun



Selon des informations de dakarposte, un ami proche du défunt Thione Seck s'est éteint hier en Italie.



En effet, il nous revient que Fallou Seck est décédé des suites d'une maladie.



Réputé serviable et de commerce facile, mais surtout fidèle en amitié, il a gardé le contact avec la progéniture de Ballago, particulièrement avec son fils Ibrahima Waly Seck.





Excellent danseur, d'une grande souplesse (comme atteste l'image postée), Fallou Torino, comme on le surnommait, mettait en avant l'enthousiasme et l'ardeur dans l'action de ses pas de danse. Quoi qu'âge, il est resté endurant, autrement dit il avait cette capacité à maintenir l'effort physique sur scène, notamment lors des répétitions et des spectacles.





Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à la famille biologique éplorée, mais également à toute la fratrie de feu Thione Ballago Seck .







Qu’Allah fasse Miséricorde au disparu et lui ouvre les portes du paradis au même titre que toute la Oumar Islamique !