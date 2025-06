PARIS- Retour en images sur le concert à guichets fermés d’Amadeus, samedi 31 mai, au Cabaret Sauvage

Les images postées sont assez révélatrices. L’artiste Amadeus qui affole les compteurs, a rempli le Cabaret du pays de pays de Marianne, et, tenez-vous bien... en un temps record.



En effet, ils étaient des milliers à s'arracher les billets d'entrée au concert, mais quelques veinards ont pu assister au "live Parisien du chouchou de la musique Sénégalaise".



Réagissant, son impresario, laissera entendre: "l’artiste poursuit sa mission de valorisation de la culture sénégalaise à travers des concerts qui ne cessent d’attirer les foules. Son album Taaru Sénégal est bien plus qu’un simple projet musical : c’est une véritable identité culturelle, un outil puissant pour faire rayonner la musique sénégalaise sur les plus grandes scènes internationales."