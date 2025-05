Racine SY échappe de justesse à un mandat de dépôt

Le juge d’instruction financier Idrissa Diarra, président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, a autorisé Mamadou Racine Sy, président du conseil d’administration de l’IPRES et directeur de l’hôtel King Fahd, à verser une caution de 797 millions FCFA, selon des sources de Seneweb. Poursuivi pour association de malfaiteurs en bande organisée, escroquerie sur des deniers publics portant sur 797 millions FCFA, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux, conformément au réquisitoire du procureur de la République du 4 février 2025, l’homme d’affaires multicartes et maire de Podor, dans le nord, a décroché cette faveur le 13 mai 2025.





























































walf