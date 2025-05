Cauris d’Or 2025 : les derniers réglages d’un événement d’excellence

L’avant-dernière réunion de coordination des Cauris d’Or 2025 s’est tenue ce mercredi 30 avril, à l’hôtel Noom de Dakar, conduite par M. Mbagnick Diop, Président du MEDS.



Autour de lui, les responsables des commissions, les équipes techniques et des membres du staff venus de l’étranger ont affiné les derniers détails d’une cérémonie qui s’annonce déjà historique.



La 20e édition des Cauris d’Or — deux décennies d’engagement au service de l’excellence africaine — se tiendra le 10 mai 2025, sous le parrainage officiel du Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, et la présidence effective des plus hautes autorités de l’État.



Le Président Mbagnick Diop a salué le “good job” réalisé par l’ensemble de l’équipe, avec une mention spéciale à la commission sponsoring, avant de remercier chaleureusement toutes les parties prenantes pour leur rigueur, leur constance et leur fidélité à la vision du MEDS.



Cette édition mettra en lumière des lauréats de haut niveau, rigoureusement sélectionnés par un jury indépendant dont la présidence a été confiée à une figure éminente du monde académique et économique sénégalais, reconnue pour sa rigueur, sa vision et son intégrité. Des invités de prestige, des autorités nationales et internationales, ainsi que des distinctions posthumes viendront également ponctuer cette grande nuit de reconnaissance.



La réunion a aussi été marquée par l’accueil de la nouvelle maîtresse de cérémonie, qui portera avec brio l’animation de cette grande nuit de l’excellence.



Dans exactement dix jours, le rideau se lèvera sur un moment exceptionnel : celui où l’excellence atteint son apogée.