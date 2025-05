Carnet Rose: L’animatrice Bijou Ngoné accouche d’une petite fille aux...USA !

Félicitations au couple NDIAYE (Bijou Diagana et son mari) devenus parents d’une petite fille.



Il revient à dakarposte que l'animatrice de "Confrontations" a accouché au pays de Trump, où elle réside, depuis quelques temps, avec, bien évidemment, son conjoint .



Quoi que les deux tourtereaux restent toujours discrets sur leur vie privée et leurs apparitions publiques, la grossesse de l’animatrice n’est pas, tout alors un secret de polichinelle.

En effet, cette gestation, le poto de Bijou (l’animateur Pape Cheikh Diallo) l'avait déjà évoquée dans une de ses suivies sorties sur le plateau de TFM.



L'heureuse nouvelle du couple, prévue mais tant attendue, est donc arrivée. Sur insta, snap, facebook, entre autres, les messages de félicitations sur les réseaux sociaux fusent de partout.

En effet, la nouvelle devenue virale, les réactions variés de proches, parents, amis et sympathisants affolent la toile, allant de simples mots de soutien à des messages plus personnels et détaillés. Les messages capturés mettent en avant la joie, le bonheur et la fierté de cette nouvelle étape pour Bijou et à l’homme de ses pensées.



Toutes nos félicitations au couple Ndiaye pour cette nouvelle page qui s'écrit, et bienvenue au monde de cette ptite merveille " machallah ".Que chaque instant avec votre fille soit une symphonie de bonheur et d'amour inconditionnel !