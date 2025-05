Babacar Gaye trainé devant la justice

Selon Ayib Taffé, le parti Pastef, a travers son avocat, Maître Bamba Cissé, a porté plainte contre Babacar Gaye et Babacar Dione pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation.



Ils ont accusé publiquement le parti Pastef, en des termes non équivoques, d'avoir commis des assassinats, meurtres et autres actes de barbarie durant la révolution citoyenne et démocratique entre 2021 et 2024.