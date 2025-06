Annoncée morte, la surprenante réaction de Coumba Gawlo Seck (VIDÉO)

Rédigé par Dakarposte le Mardi 3 Juin 2025

Internet et les réseaux sociaux peuvent souvent s'avérer trompeurs. Entre les fakes news ou les usurpations d'identité, les célébrités se retrouvent bien souvent au centre de canulars souvent à l'actif de pourfendeurs entre autres sournois.



Annoncée morte, l'Artiste Coumba Gawlo s'est emparée de ses comptes "on line" aux fins de rassurer ses innombrables aficionados.



En effet, un bruit a fini de faire le tour du globe par la magie de la toile annonçant la mort de la diva. Que nenni! L'adorable Africaine à la taille de guêpe, dément avec humour.



Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie in extenso sa sortie.







