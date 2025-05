Cheikh Guèye, promoteur immobilier et directeur de la société TCS, ainsi que Mohamed Anas El Bachir Wane, ex-directeur des Constructions au ministère de la Justice, ont été interpellés sur ordre du parquet général. Ils sont accusés d’avoir participé

Les Premiers ministres du Burkina Faso et du Sénégal ont coprésidé une importante séance de travail, ce samedi 17 mai 2025, au cours de laquelle les deux parties ont échangé sur des thématiques d’intérêt commun. Accompagnés de plusieurs membres de leurs gouvernements respectifs, les deux Chefs de Gouvernement ont notamment échangé sur la diplomatie, la défense, la culture et le sport, l’économie, l’énergie et l'intégration régionale.



Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a salué la fraternelle présence de la délégation sénégalaise et souligné la volonté manifeste des plus hautes autorités des deux États de concrétiser et d'amplifier la coopération historique existant entre les deux pays. « Le salut de nos pays ne peut venir que de notre unité, de notre solidarité et de notre fraternité », a-t-il affirmé tout en appelant à des actions concrètes dans les domaines d’intérêt commun. Il a également relevé la nécessité pour les peuples africains de « quitter le rang des proies », en consolidant leurs efforts face à la prédation.



Son homologue du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko, a souhaité également le renforcement de la

coopération qui, « bien que solide, gagnerait à être développée davantage ». Il a souligné la faiblesse des échanges économiques entre les deux pays (estimés à environ 34 milliards de FCFA en 2023) et plaidé pour une intensification des efforts, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de la défense, etc.



« La dynamique déclenchée au Burkina comme au Sénégal doit être renforcée par la collaboration, l’échange d’expériences et d’informations », a-t-il soutenu. Il a par ailleurs souligné la priorité donnée à l’intégration africaine dans la politique étrangère sénégalaise, en témoigne la création d’un ministère dédié.



Dans le communiqué final de la séance de travail, les deux parties se sont félicitées pour la convergence de vues entre leurs excellences le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, et Monsieur Bassiorou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, sur le respect de la souveraineté des États et de la maîtrise de leur destin sans ingérence étrangère.



Le Chef de la délégation sénégalaise a renouvelé le soutien et la solidarité du Sénégal au Burkina Faso dans sa lutte avec bravoure contre le terrorisme. Il a rendu hommage aux forces combattantes burkinabè tombées sur le champ d’honneur et salué la résilience du peuple burkinabè.



Les deux parties ont salué les liens historiques d’amitié entre les deux peuples et ont appelé à la mutualisation des efforts face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme, la circulation des armes et la criminalité transfrontalière. Ils ont également réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté des États et à la maîtrise de leurs destins sans ingérence extérieure.



Appréciant positivement le niveau de coopération actuelle, les deux parties ont instruit leurs ministres chargés des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, de la 6e session de la Grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Sénégal.



Avant de prendre congé, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a invité son homologue burkinabè à effectuer une visite d’amitié et de travail en République du Sénégal. Cette invitation fraternelle a été accueillie favorablement par le Chef du Gouvernement burkinabè.



En rappel, la délégation sénégalaise conduite par le Premier ministre séjourne au Burkina Faso sur invitation du Premier ministre burkinabè, Rimtaba Jean Emmanuel Ouédraogo, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Burkina et la République du Sénégal. La délégation sénégalaise a également pris part, dans la soirée du 17 mai 2025, à la cérémonie d’inauguration du mausolée dédié au président Thomas Sankara et ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987.































source : Primature Burkina Faso