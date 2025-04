Affaire du scandale de l’assiette foncière du Tribunal de Guédiawaye- Quand une certaine presse offre ses services pour exposer le nom de Mame Boye Diao au mauvais endroit…

MMame Boye Diao ne serait en rien concerné par le scandale foncier à propos duquel l’ancien Garde des Sceaux et une partie de l’administration domaniale sont incriminés.

La vérité sur cette affaire est d’une évidence désarmante.

Mame Boye Diao, alors Directeur des Impôts et Domaines, a reçu instruction, via un décret, de ramener les 2hectares 8000 m initialement prévus pour abriter le Tribunal de Guédiawaye à 2h. Cette instruction régalienne étant exécutée, les 8000 Mètres carrés retranchés ont alors fait l’objet d’un morcèlement et dûment attribué à des agents du ministère de la Justice et des Domaines.

Plus tard, Ismaila Madior Fall, élevé au grade de Garde des Sceaux, a ait une relecture libre du décret modifié et a soustrait 1h 400m pour l’affecter à l’érection d’un Centre de Surveillance des bracelets électroniques. Une infrastructure dont la mise en forme était censée être confiée à un certain promoteur répondant au nom de Cheikh Guèye ; qui, pour bénéficier de cette faveur, a dû accepter de traiter en dessous avec IMF pour un cadeau égal à 250 millions de Frs.

Dont seulement 50 seront effectivement versés.

Ce que, ne comprenant pas, monsieur le Ministre a fini par restituer l’argent…Voilà comment les choses se présentent, pour faire court.

Pour dire que l’ancien maire de Kolda n’est nullement associé à cette transaction, qui s’est nouée après son départ de la Direction des Domaines, et dont le Garde des Sceaux, Ismaila Madior Fall, pour ne pas le nommer, fut le principal maitre d’œuvre.

Il faut dire que malgré des vagues de supputations allant dans le sens de salir la gestion des Impôts et Domaines par Mame Boye Diao, l’homme est toujours resté droit dans ses bottes, armé jusqu’aux dents des archives de son Bilan, difficile à attaquer. Mais comme tout le monde a pu le constater, l’éclatement du scandale du Tribunal de Guédiawaye s’est présenté comme une occasion inespérée pour les monstres froids de chercher encore à franchir la ligne de défense du brillant et charismatique énarque. Qui ne doit ses nombreuses nominations de prestige qu’à ses compétences, son efficacité et l’ardeur de son engagement à la tâche. En fait, il est devenu un peu trop facile d’abuser une certaine de chez nous à son seul profit.

Et c’est sans doute quelques quotidiens ont failli réussir en créant un monstrueux amalgame, pensant qu’un tel exercice de trafic d’influence pouvait permettre de faire tomber le roc de son piédestal. Ils oublient qu’avec l’avènement du nouveau régime, la République s’est dotée d’une Magistrature fort de caractère, qui ne se laissent point influencer dans sa prise de décision par l’action maléfique de certains détracteurs en quête de quelque ennemi imaginaire à abattre.













Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub www.dakarposte.com