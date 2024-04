BLOCAGE DE SCIENCES PO PARIS: LA DIRECTION ANNONCE UN ACCORD AVEC LES ÉTUDIANTS PRO-PALESTINE

Dans la soirée de ce vendredi 26 avril, la direction de Sciences Po Paris a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec les manifestants propalestiniens. Dans un communiqué, elle a indiqué "condamné fermement ces modalités de mobilisation qui empêchent le bon déroulement de nos activités, et pénalisent les étudiants, enseignants et salariés".



Ayant pris connaissance des revendications du comité Palestine de Sciences Po, la direction a annoncé la suspension des poursuites disciplinaires envers les étudiants pro-Palestine.





Une réunion publique ouverte "à toutes les communautés



La direction promet également d'organiser une réunion publique ouverte "à toutes les communautés de Sciences Po" d'ici jeudi prochain.



"Compte tenu de ces décisions, les étudiants se sont engagés à ne plus perturber les cours, les examens ainsi que toutes les activités de l’institution", précise le communiqué de la direction de l'établissement.





Quelques minutes avant la publication du communiqué, les étudiants qui menaient un blocus sont sortis de l'établissement.