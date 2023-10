Coumba Gawlo Seck, nouvelle ambassadrice de la lutte contre le cancer

Coumba Gawlo Seck, est désignée ambassadrice de la lutte contre le cancer? lors d’une rencontre avec l’Association Cancer du sein Sénégal. Dans son discours, l’artiste précise qu’elle ne pouvait qu’accepter cette proposition? qui est de continuer à s’investir dans cette noble cause. « Je ne ménagerai aucun effort pour élever d’un cran ma contribution à cette lutte, à travers mon image et ma notoriété, mes prestations et productions artistiques, les activités de l’association Lumière pour l’Enfance Coumba Gawlo (Lpe-Cg), la radio des Femmes, de l’Enfance et de la Musique (Fem Fm), les projets et programmes de Go Média, notamment les éditions du Festival international. Le Chant des Linguère, entre autres activités et évènements? qui sont d’excellentes opportunités de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation pour des causes aussi vitales que la lutte contre le cancer », promet la Diva à la voix d’or.



D'après "Rewmi", dans la foulée, l’artiste, compositrice, auteure et interprète, lance un appel pour la prévention, la prise en charge et l’accompagnement des malades, plus de compassion et de solidarité, un engagement plus soutenu de tous et de chacun.