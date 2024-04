LIGA - JUDE BELLINGHAM DONNE LA VICTOIRE AU REAL FACE AU BARÇA DANS UN CLASICO SPECTACULAIRE (3-2)

Le football est un sport qui se joue à onze contre onze et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. À l'issue d'une rencontre palpitante au Santiago-Bernabéu, les Madrilènes ont vaincu le FC Barcelone dans le temps additionnel grâce à un but de l'inévitable Jude Bellingham (3-2). Avec cette victoire de prestige dans le Clasico, le club merengue a pris une très sérieuse option sur le titre de champion d'Espagne 2023-2024. Et pour cause : les Blancos comptent désormais onze points d'avance sur leur dauphin barcelonais à cinq journées du terme du championnat. La conclusion d'une semaine aussi merveilleuse pour le Real que catastrophique pour le Barça.



Ce soir à Madrid, les supporters du Real pourront dormir sur leurs deux oreilles. Avec une qualification acquise pour le dernier carré de la Ligue des Champions sur la pelouse du tenant du titre plus tôt dans la semaine, la Maison-Blanche vient également de s'offrir le scalp du Barça, champion d'Espagne en titre. Plus que jamais de retour au premier plan national et continental, le Real Madrid n'a jamais paniqué dans une rencontre où un match nul laissait à huit points le collectif blaugrana dans la course au titre. Invaincu à l'extérieur cette saison en Liga avant le début de ce Clasico, le Barça a démarré du bon pied cette rencontre. Sur corner, Raphinha a induit Andriy Lunin en erreur sur sa sortie aérienne et Andreas Christensen a conclu de la tête dans le but vide (6e, 0-1).



VAZQUEZ, L'HOMME À TOUT FAIRE



Cependant, le Real n'a pas tardé à réagir. Lucas Vazquez a malicieusement obtenu un penalty que Vinicius Junior s'est chargé de transformer (19e, 1-1). Dans un rythme très soutenu, le Barça s'est remis à multiplier les offensives devant le but de Lunin, mais le portier ukrainien est parvenu à sauver in extremis sur sa ligne un ballon que l'arbitre César Soto Grado, assisté par la VAR mais sans la goal-line techonology, n'a pas validé par un but (28e). Dos à dos à la pause, les deux équipes se sont livrées une très belle bataille dans le deuxième acte. Entré en jeu à la place du buteur Christensen, Fermin Lopez a apporté plus de dynamisme à l'attaque catalane.





Sur un centre de Lamine Yamal repoussé par Lunin, le remplaçant au coup d'envoi a propulsé le ballon dans les filets pour remettre les visiteurs devant au tableau d'affichage (69e, 1-2). Mais si le Real Madrid n'a plus perdu sur sa pelouse en Liga depuis plus d'un an, ce n'est pas un hasard. Dès lors, les locaux se sont retroussés les manches pour égaliser à nouveau sur une reprise de Lucas Vazquez, bien servi par Vinicius (73e, 2-2).

La star brésilienne a vu Marc-André Ter Stegen remporter un face à face pour empêcher d'inscrire le but vainqueur (78e). Un effort vain pour le gardien allemand, puisque Bellingham a pu compter sur un centre de l'infatigable Vazquez pour loger son tir sous la barre et faire exploser le public madrilène (91e, 3-2). Déjà double buteur au match aller, l'international anglais va désormais hanter les nuits des socios du Barça...