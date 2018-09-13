Moussa Tine : "Macky Sall est le plus fort…" [Audio]

«De tous les hommes politiques du Sénégal, Macky Sall est le plus fort.» L’affirmation est de Moussa Tine, leader de l’Alliance démocratique Pencoo et soutien de Khalifa Sall. Par «fort», l’opposant entend «l’ingéniosité qu’il (le chef de l’État) a pour diviser des organisations». Il s’en explique dans Rfm Matin, ce jeudi.





