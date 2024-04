Mouvement d’humeur à l’aéroport Blaise Diagne de Diass

Face à leurs conditions de travail très difficiles et une rémunération indésirable, les agents de sûreté aéroportuaires de Téranga aéroportuaire ont porté des brassards rouges pour manifester leur mécontentement.



Ainsi, ils réclament l’augmentation des salaires, les primes de risques, la revalorisation des indemnités de logement, l’assurance en cas d’accident de travail, l’augmentation des primes xray et mpsa. Mais aussi, la suppression des 12h de shift et la prime de responsabilité pour tous.

































































































































































































