PARTI SOCIALISTE (PS) : LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF ANNONCE LE RETOUR AU BERCAIL DE KHALIFA SALL, BARTHÉLEMY DIAS ET JEAN BAPTISTE DIOUF

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall et Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire général du parti socialiste discutent en vue d’une convergence de vues qui puisse déboucher sur la réunifications de la famille socialiste.



On est en train de travailler sur le retour des socialistes, révèle une source relayée par le journal Enquête.



La gauche ne veut plus jouer les seconds rôles, indique notre source. Toutefois des questions légitimes se posent sur l’avenir politique de Khalifa Sall dont les résultats lors de la dernière présidentielle n’ont pas été reluisants.



Surtout avec la nouvelle configuration de Yewwi Askan Wi dont il était membre et l’avènement des Patriotes à la tête du pays.