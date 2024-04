1er conseil des ministres sous Diomaye : décisions fortes attendues, quelles têtes tomberont ?

C’est ce 09 avril que se tient au palais présidentiel, le premier conseil des ministres sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye.

Sous l’ère du président Macky Sall, le rendez-vous hebdomadaire se tenait les mercredis. Le conseil des ministres a été avancé d’un jour, sûrement de nouvelles dispositions prises avec la nouvelle alternance pourraient expliquer ce changement.

La question est de savoir si le changement pour la tenue de ce rendez-vous des ministres de la république avec le Chef de État est temporaire ou définitif.

On se rappelle de 2012, avec le premier conseil des ministres du régime Sall avec Abdoul Mbaye à la tête du gouvernement. Après la prise de contact, de nombreux membres de la nouvelle équipe se sont prêtés au jeu des questions-réponses des journalistes et indiqué ce qu'ils retenaient de la rencontre. Le ministre de l'Intérieur d’alors, Mbaye Ndiaye, avait expliqué qu'il avait trouvé avec ses collègues, des finances publiques dans un « état de tension » et qui nécessitait un effort commun, une prise de conscience globale et un sursaut national, pour que chacun y mette du sien pour espérer traverser la situation difficile.

Lors de ce conseil des ministres en date du 12 avril 2012, le Chef de l’État, Macky Sall avait mis l’accent sur la conduite des affaires de la Nation. À ce sujet, le président de la République, a défini les paramètres d’une gouvernance nouvelle qui replace l’intérêt des citoyens sénégalais au cœur de l’action publique et qui devra être fondée sur la solidarité gouvernementale, le secret absolu des délibérations du Conseil des ministres, de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements plus responsables et plus soucieux de transparence. Il était impératif pour le Gouvernement de développer des capacités pour produire du changement, par la prise en charge des préoccupations de nos concitoyens, la restauration de l’État de droit et de l’autorité de l’État, le rapprochement entre l’État et le citoyen, le retour aux symboles et valeurs de la République. Sur le dernier point, le Président de la République, avait d’ailleurs instruit le Premier ministre de prendre toutes les diligences pour la tenue d’un séminaire gouvernemental sur les nouvelles règles protocolaires de la République. Ce n’est pas tout, le président Sall avait également instruit le Premier ministre d’une part, de diligenter le processus d’état des lieux des finances publiques, du patrimoine de l’État, tant mobilier qu’immobilier, et de son parc automobile et d’autre part, de mettre en place rapidement un groupe de travail, en relation avec l’Inspection générale d’État, la Délégation à la Réforme de l’État et à l’Assistance technique, pour rationnaliser l’organisation administrative. Qu’en sera-t-il avec le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Va-t-il donner des orientations similaires propres à une nouvelle alternance surtout que la majeure partie des nouveaux membres du gouvernement viennent d’hériter d’un poste ministériel.



Au titre des mesures individuelles, le président Macky Sall a attendu jusqu’au conseil des ministres du 19 avril, son deuxième au pouvoir, pour effectuer sa première nomination au poste des directions générales. Ainsi, il avait porté Monsieur Thierno Alassane Sall, ingénieur en Télécommunications et Aviation civile à la tête de la direction générale de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) en remplacement de Monsieur Ndongo Diao.



Le président Bassirou Diomaye Faye fera-t-il tomber des têtes de l’ancien régime à son premier conseil des ministres ? Mystère et boule de gomme...



































































dakaractu