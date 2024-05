« Ce que le Président Diomaye Faye nous a confié », (député de Pastef)

Après sa prestation de serment, le 2 avril, au CICAD, le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu ses camarades du parti Pastef au palais de la République. Le député de Pastef, Abass Fall, livre la teneur des discussions dans un entretien accordé au journal Le Témoin.



« Alors que nous étions au palais avec lui, assis sur la chaise présidentielle, il nous a dit ‘’Il y a 15 jours, si quelqu'un m'avait dit que je serais assis sur cette chaise, je ne l'aurais pas cru. Cela démontre qu'il faut croire en Dieu. Nous ne sommes pas là pour prendre la place de qui que ce soit, mais pour travailler. Les priorités sont ailleurs, les Sénégalais attendent autre chose de nous’’ », révèle le parlementaire.



Abass Fall d’ajouter : « Il nous a également rappelés l'importance de nos comportements. Il a souligné en présence des ministres El Malick Ndiaye et Birame Diop, d’Ousseynou Ly et du protocole, que nous devrons avoir des comportements irréprochables envers les citoyens. »



Selon le responsable politique, le successeur du Président Macky Sall « a aussi insisté sur le fait que les gens étaient morts pour ce projet, et que nous ne devions pas faire preuve d’arrogance ni de suffisance, mais nous concentrer exclusivement sur la satisfaction des besoins et des préoccupations des citoyens



Pour Abass Fall, la justice fait également partie des priorités car argumente-t-il : « (Celle-ci) est le fondement d'une société juste et équitable. Dans un pays démocratique comme le nôtre, il est crucial que l'accès à la justice soit accessible à tous et que son application soit perçue comme quelque chose de normal, de routinier. Cela signifie que les procédures judiciaires doivent être transparentes, efficaces et équitables pour tous les citoyens, sans exception ».











































seneweb