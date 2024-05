Arrêt sur image- Sa soeur le galvanise avant son départ pour l'arène, Eumeu Sène éclate en sanglots

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 5 Mai 2024 à 21:10

Le soutien moral de sa famille est capital. On peut dire qu'entre le lutteur Eumeu Sène et sa soeur, la relation est totalement fusionnelle. De leurs proches, nous tenons que ça date de leur tendre enfance.

Il nous revient, en effet, qu'ils sont "liés de complicité en toute circonstance". En atteste cette image émouvante capturée par dakarposte devant la maison de Tay Shinger.



Peu avant son départ pour rallier l'arène nationale, la grande soeur Astou Ngom (en l'absence de leur mère décédée), priera à coeur ouvert pour son frérot, non sans le stimuler avant son combat contre Sa Thiès.



Ils finiront par craquer.



L'image est tout simplement pathétique. Qui disait que l'amour fraternel est indéfectible ?