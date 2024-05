«THE BIG NUDE BOAT» : LA PLUS GROSSE CROISIÈRE NUDISTE AURA LIEU EN 2025

Au moment de faire les valises pour partir en vacances, nombreux sont les Français qui hésitent sur les tenues à emporter. Cela ne sera pas le cas pour les 2.300 voyageurs qui embarqueront à bord du Norwegian Pearl, un navire de 295 mètres de long, puisqu’ils vont vivre une croisière de onze jours quasi-exclusivement nus.



«THE BIG NUDE BOAT»



Initié par l’agence de voyages «Bare Necessities», spécialisée dans les croisières nudistes, en collaboration avec Norwegian Cruise Line, ce voyage, dont le départ est prévu le 3 février 2025, pour une retour le 14 février, sera la plus grande croisière nudiste jamais organisée. Le Norwegian Pearl, renommé pour l’occasion «The Big Nude Boat» promet une «expérience unique» à ceux qui monteront à son bord.



Au programme : onze jours de voyage avec des escales aux Bahamas, à Porto Rico, en Martinique ou encore à Saint-Martin, le tout sur un navire équipé de nombreux restaurants dont «un grand buffet pour les repas nus en plein air», et qui promet des activités spécialement dédiées à cette clientèle nudiste.



PLUSIEURS RÈGLES À RESPECTER



Les clients devront néanmoins respecter un certain nombre de règles, notamment porter des vêtements dans les salles à manger du navire et s'assurer de poser une serviette avant de s'asseoir «dans la cabine, sur le pont de la piscine et dans la zone des buffets» lorsqu'ils ont «les fesses nues ou qu'ils portent un string ou un cache-sexe».



Par ailleurs, «les caresses ou les attouchements inappropriés sont interdits», de même que «le fait d'être nu devant d'autres navires dans le port», précise la compagnie. Bare Necessities a également interdit la lingerie, les «vêtements fétiches», ainsi que la prise de photos ou de vidéos d'autres croisiéristes sans leur consentement.



«Notre mission est de proposer des vacances relaxantes, divertissantes et respectueuses de la santé, dans des environnements naturels non menaçants, où l'on peut apprécier, s'émerveiller et s'accorder avec la nature et la forme humaine sans artifice», explique l’agence de voyage.





Des «vacances relaxantes» qui ont un prix. La réservation d'une cabine (pour deux personnes) commence à environ 2.000 dollars et monte jusqu’à 33.155 dollars pour une «villa» de trois chambres.







































Cnews