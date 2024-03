401 interpellations dans la nuit d'hier: La police veille à la sécurité des citoyens

Sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique, la police nationale a effectué une nouvelle vaste opération pour lutter contre la délinquance et la criminalité.



A cet effet, plus de 500 limiers en tenue et en civil ont été déployés dans la nuit du mercredi au jeudi, au niveau des zones criminogènes du pays de 21h à 5h , a appris Seneweb, d'une source autorisée.



La mission de sécurisation s'est soldée par l'interpellation de 401 individus dont 257 pour vérification d'identité, 54 pour ivresse publique et manifeste, 33 pour nécessité d’enquête, 3 pour détention de chanvre indien, 10 pour détention et usage de chanvre indien, 1 pour détention et usage d'ecstasy, 1 pour offre ou cession de chanvre indien, 1 pour détention et trafic de chanvre indien, 8 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour escroquerie, 7 pour jeux de hasard sur la voie publique, 1 pour vagabondage, 1 pour abus de confiance , 2 pour vol en réunion, 3 pour rixe sur la voie publique , 1 pour homicide involontaire par accident de circulation, 1 pour destruction de biens publics et 5 pour vols.