BALLA MOUSSA FOFANA | DIRECTEUR DES COMPTES ET EXPERT EN PLANIFICATION

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, semble être un homme du sérail. En décembre 2020, il co-publiait un ouvrage intitulé « Les territoires du développement » avec le député Ousmane Sonko. Ce livre aborde « les limites du modèle actuel et propose une décentralisation différente de celle portée par l’Acte 3 ». Banquier d’affaires et expert en planification, il avait rejoint le parti Pastef en 2020.



Balla Moussa Fofana est également reconnu pour ses positions souverainistes. Il se définit comme un libéral-social, panafricain et fervent théoricien du souverainisme. Originaire de Diourbel, il a récemment publié un livre intitulé le « Projet souverain », dans lequel il « démontre qu’il ne peut y avoir de développement sans une souveraineté civique et économique ».



Consultant international en planification et stratégie de financement, ancien conseiller technique du ministère de la Décentralisation de 2012 à 2013, M. Fofana a exercé en tant que professionnel du milieu bancaire canadien et, auparavant, en tant que spécialiste de la mise en œuvre des politiques publiques en France. Depuis plusieurs années, le nouveau ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire s’engage dans la lutte pour le développement économique et social du Sénégal.















































Rts