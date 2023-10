À quelques heures du verdict à propos de la radiation de l'opposant Ousmane Sonko, ses partisans érigent des barrières à Ziguinchor

Les images en notre possession et postées (afin que nul n'en ignore) en disent long.Comme vous le voyez, des barrières sont érigées un peu partout dans la capitale de la région méridionale (Ziguinchor).Dakarposte a appris que ce sont de jeunes militants de l'opposant Ousmane Sonko qui dictent leur loi à quelques petites heures du verdict qui sera rendu par le tribunal de Ziguinchor concernant le recours en annulation de la décision de radier Ousmane Sonko des listes électorales.Aussi, nous revient-il que "l’aéroport de Ziguinchor a été provisoirement fermé . En somme, tous les vols précédemment planifiés sur Ziguinchor sont annulés. "Pour rappel, les avocats de ce dernier ont déposé deux recours devant la Cour suprême du Sénégal et un autre devant le tribunal de Ziguinchor, deux semaines après avoir saisi la cour de justice de la CEDEAO pour faire suspendre la dissolution de son parti, le Pastef.Le premier recours déposé ce lundi 02 octobre porte sur le refus de la direction générale des élections (DGE) de remettre au représentant de M.Sonko des formulaires, ces derniers doivent permettre de collecter les parrainages citoyens pour la présidentielle du 25 février 2024.S'agissant de la seconde contre-offensive, elle a trait à la dissolution du Pastef. Pour ses avocats, cette dissolution, intervenue le 31 juillet 2023, n’avait pas lieu d’être, car la formation politique était en règle.Mercredi 04 Octobre, c'est au tribunal administratif de Ziguinchor que les avocats de Sonko ont déposé un recours, cette fois pour protester contre sa radiation des listes électorales. De plus, ils soutiennent que, leur client ayant été arrêté depuis sa condamnation, il doit être rejugé. Ils invoquent les textes en vigueur sur la contumace.M. Sonko a par ailleurs été condamné en appel à six mois de prison avec sursis en mai pour diffamation contre un ministre, un dossier dans lequel il n'a pas épuisé ses recours. Plusieurs centaines de ses militants et sympathisants sont en prison, selon son parti.Dans la foulée, le maire de Bignona, Bacary Diatta, a rencontré dans la journée de ce mercredi 11 Octobre le pool d' avocats de Sonko.Quoi qu'il en soit, les prochaines heures nous édifieront bien allusion faite à la situation assez tendue à Ziguinchor .