ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE | PRÉVISION DE POUSSIÈRE DENSE SUR PLUSIEURS RÉGIONS CE WEEK-END

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) informe d’une imminente arrivée de poussière dense sur plusieurs régions du Sénégal. Selon les prévisions, cette couche de poussière va progressivement envahir les localités du Nord, pour ensuite s’étendre aux zones Centre, y compris la capitale Dakar, tout au long du week-end à venir.



Selon l’Anacim, cette nappe de poussière dense devrait affecter une grande partie du pays, avec une incidence plus marquée sur les régions Nord (Saint-Louis, Louga et Matam), Centre (Diourbel, Kaolack et Kaffrine), ainsi que sur l’Ouest (Dakar, Thiès, Fatick, etc.).



A en croire à l’agence, les conséquences de cette poussière se traduiront par une forte réduction de la visibilité dans les zones mentionnées, bien que les effets puissent également se faire ressentir dans d’autres régions du pays.





« Il est important de souligner que la réduction de la visibilité est étroitement liée à la densité de la poussière, ce qui entraîne également une dégradation de la qualité de l’air. À Dakar, par exemple, la qualité de l’air est déjà jugée mauvaise pour la journée du 26 avril, avec des concentrations élevées de particules (PM10) dans l’air ambiant. Un indice de qualité de l’air rouge, indiquant une qualité très mauvaise, est prévu pour les prochaines 48 heures », renseigne l’Anacim.



L’agence météorologique informe que cette situation présente un risque sanitaire élevé pour les personnes particulièrement sensibles, notamment celles souffrant de maladies respiratoires, les jeunes enfants et les personnes âgées.



Par conséquent, elle recommande de limiter l’exposition à l’air ambiant et d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur. Il est également conseillé de suivre de près les recommandations émises par les autorités locales en matière de santé publique »







































































Rts