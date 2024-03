Affaire "Forces spéciales" : Les premiers mots de Pape Mamadou Seck après sa libération

Suite à la promulgation de la loi d'amnistie, toutes les personnes arrêtées dans l'affaire dite ''Forces spéciales'' de Pastef ont été libérées ce lundi, a appris Seneweb de Me Moussa Sarr .



Élargi de prison, Pape Mamadou Seck a adressé un message à ses soutiens. Il a également dénoncé son arrestation.



""Salam naalen mbokk yi.''

Vous étiez nombreux à me souhaiter force pour pouvoir surmonter cette longue détention arbitraire du pouvoir en place. Merci à tous ceux qui ont manifesté leur soutien. Merci à tous mes amis,membres de Pastef et à toute la population de Darou mousty.Focus2024" a-t-il écrit sur sa page Facebook visitée par Seneweb.





















































seneweb