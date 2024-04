Après l'accident mortel , l'élan de solidarité s'organise à Koungheul...Le ministre de l'Intérieur et son collègue des Transports au chevet des victimes

C’est un véritable élan de solidarité qui unit les Sénégalais. Figurez-vous que depuis l'annonce de la collecte de sang pour les blessés de l'accident survenu sur la route nationale , à hauteur du village de Yamong, de nombreuses personnes affluent spontanément vers l'hôpital de Koungueul où les victimes (dont certains en urgence absolue) sont en prises en charge.



Comme vous le voyez sur cette vidéo parvenue à la rédaction de dakarposte, les innombrables donneurs de sang n'hésitent pas à attendre des heures pour pouvoir apporter leur contribution, alors que, nous revient-il, le nombre de morts (14) et blessés ne cesse d'augmenter.



Aux dernières nouvelles, le ministres de l'Intérieur (Jean Baptiste Tine) et son collègue des Transports Terrestres (El Malick Ndiaye) sont attendus sur les lieux de l'accident.



Selon nos confrères de dakaractu, le bilan s'est alourdi à 14 morts. À les en croire, des victimes se sont retrouvées coincées dans le bus qui s'est renversé suite à l'éclatement du pneus droit. Il a fallu faire appel à un camion bénne pour sauver certaines victimes. La même source renseigne que le ministre des transports est en route pour Koungheul. Pour rappel, on parle d'une cinquantaine de blessés légers et graves. Le gouvernement et le sous-préfet sont déjà sur place. Les victimes au nombre de 62 ont été transportées au district sanitaire de Koungheul.



En tous les cas, le bilan en termes de sécurité routière est en effet calamiteux à l’échelle nationale. En effet, depuis plusieurs mois, plusieurs personnes ont trouvé la mort sur les routes interrégionales.













Affaire à suivre...