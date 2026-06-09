Après le Congrès et la Journée d’investiture de SONKO, la "MAFIA KACC-KACCI" appelle à la mobilisation de la Jeunesse pour des actions sur le terrain
Rédigé par Dakarposte le Mardi 9 Juin 2026 à 16:06 modifié le Mardi 9 Juin 2026 - 18:07
"Après le Congrès et la Journée d’investiture, la MAFIA KACC-KACCI félicite le Guide de la Révolution le Président Ousmane Sonko et appelle à la mobilisation de la Jeunesse pour des actions sur le terrain au bénéfice exclusif du PROJET" post Outhmane Diagne sur le mur de sa page Facebook.
Non sans publier le communiqué que nous publions in extenso
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