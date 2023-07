Arrestation de Sonko- Des violences d' "intensité moindre" entre Liberté 6, Pout, Buntu Pikine...

Au moment où ces lignes sont écrites, c'est la mer d'huile un peu partout à Dakar et en banlieue. En d'autres termes, un calme plat a été noté suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko.



Des éléments du commissaire Mandjibou Lèye entre autres dispositifs de la gendarmerie veillent au grain



Cependant, les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent que des heurts ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar. En effet, les premières tensions se sont produites entre Pikine, Buntu Pikine, Parcelles Assainies au niveau de "CaseBa", "Rond point 26", Nord Foire, Ngor, Liberté 6, Keur Massar...



Nous avons appris de bonnes sources que des pneus ont été brûlés, des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, entre autres commerces caillassés, compte non tenu de routes barrées notamment vers Poste Thiaroye...



Les forces de l'ordre ont répliqué à grand renfort de lacrymogènes et de grenades défensives, mais nos radars sur le terrain redoutent que les heurts s' intensifient ce samedi.



En effet, il faut craindre que des affrontements sporadiques éclatent un peu partout au Sénégal.



Bref, ça risque chier des bulles!