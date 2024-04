Arrêt sur... images- Plusieurs cadeaux offerts au président Bassirou Diomaye Faye entre Touba et Tivaouane

Le Prophète Seydnouna Mohamed (PSL) a toujours été vigilant a légiféré tout ce qui peut contribuer à établir la concorde entre les cœurs des hommes. C’est pourquoi offrir des cadeaux et honorer ses invités faisaient partie de sa conduite et de sa Sunna, de ses belles caractéristiques et de ses qualités. La biographie prophétique regorge d’exemples et de hadiths qui prouvent l’importance qu’il accordait à ces faits. En effet, offrir des cadeaux et honorer ses invités sont des moyens de susciter l’amour, repousser toute animosité, renforcer les liens entre les individus au sein de la société, et de réjouir les musulmans.



Recevoir généreusement son hôte, sans excès ni par ostentation, fait partie des beaux comportements et des nobles caractères qui contribuent à diffuser l’amour et l’harmonie entre les gens. Le Prophète (PSL) nous a encouragés en ce sens.



Les villes saintes (Touba et Tivaouane), qui ont reçus une visite de courtoisie du Président de la République (Bassirou Diomaye Faye) n'ont pas dérogé à la règle.



En un mot, nos guides religieux ont compris que l'art d'offrir des cadeaux est basé sur les règles strictes de l'Islam.



Les images parvenues à dakarposte sont assez révélatrices. Le Président a été honoré de présents aussi bien à Touba qu'à Tivaouane.