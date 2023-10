Assemblée nationale : un grand chamboulement en vue

La prochaine session ordinaire unique de l’Assemblée nationale s’ouvre d’ici au 15 octobre. Dans son édition de ce jeudi, L’Observateur annonce un grand chamboulement dans la configuration de l’hémicycle, notamment la composition du futur bureau de la représentation parlementaire.



Raison des changements annoncés : le journal souligne le divorce entre le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et Taxawu Sénégal, une de ses coalitions-locomotive. La scission devrait faire passer la composition de la deuxième force à l’Assemblée nationale de 56 à 43 députés. Les partisans de Khalifa Sall devant rompre les amarres avec leurs désormais ex-alliés en emportant leurs 13 sièges.



Ces derniers «vont devenir des non-inscrits», prédit L’Observateur, rappelant que l’article 20 alinéa 5 du Règlement intérieur du Parlement interdit aux députés démissionnaires d’un groupe parlementaire d’adhérer à un autre au cours de la même législature.



Conséquence ? Yewwi Askan Wi va perdre un poste de vice-président sur les trois qu’il détient jusque-là. Celui-ci ira à Wallu du PDS et ses alliés, qui se retrouvera avec deux vice-présidents. «Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste (…), rappelle Alioune Souaré, spécialiste du droit parlementaire interrogé par L'Observateur. Tous ces scrutins (…) ont lieu à la représentation proportionnelle selon la méthode du quotient électoral, calculé sur la base du nombre des députés inscrits dans chaque groupe, avec répartition des restes selon le système de la plus forte moyenne. Les postes de vice-présidents et de questeurs sont attribués (…) en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix.»



Au-delà de ses incidences sur la composition du bureau de l’Assemblée nationale, le divorce entre Yewwi et Taxawu risque de peser également sur le ton, le sens et l’issue des débats parlementaires.