Bassirou Diomaye Faye au Khalife de la famille Omarienne: « Vous êtes nos références… Je suis venu en tant que fils et Talibé »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce vendredi à la mosquée Omarienne où il a effectué sa prière. Un moment de prière, de reconnaissance et permettant au nouveau nouveau président de la république, de marquer son respect qu’il estime avoir toujours vouer aux chefs religieux qui demeurent des piliers de la paix et la stabilité du Sénégal.







Comme il l’a effectué dans la cité religieuse à Touba, Bassirou Diomaye Faye n’a pas été certes à la maison familiale Omarienne, mais dans cette mosquée, un lieu de communion et de recueillement de la descendance de Cheikh Oumar Tall. À la suite des prières formulées par l’imam au nom du Khalife Thierno Madani Tall, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye accueille avec humilité cette marque de reconnaissance : « Vous êtes nos références. Nous avons la responsabilité de vous appuyer, vous soutenir car vous êtes des piliers essentiels de la paix et la stabilité dans ce pays… » reconnaît le chef de l’Etat qui a ensuite, reçu le recueil du saint coran des mains de l’Imam Thierno Seydou Nourou Tall.







Le président Bassirou Diomaye Fall a quitté les lieux aux environs de 15h30 accompagné par son directeur de cabinet, le secrétaire général de la présidence de la République et El Malick Ndiaye.









































dakaractu