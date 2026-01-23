Bignona : Une élève du lycée de Badiouré succombe à une morsure de serpent

La tristesse a envahi ce matin la communauté éducative du lycée de Badiouré à l'annonce du décès brutal d'une de ses élèves de classe de seconde. La disparition tragique d'Amy Diémé a plongé ses camarades, les enseignants et le personnel administratif de cet établissement situé dans le département de Bignona dans une profonde consternation.

Amy Diémé a connu une fin tragique : elle a succombé le mercredi 21 janvier 2026 au centre de santé de Bignona, après avoir été victime d'une morsure de serpent.

Selon les informations de Diégoune Info, la jeune fille, originaire de Kourouck, a été surprise par le reptile alors qu'elle s'était allongée sur une natte derrière la cuisine de la concession familiale, après une longue journée de cours. Évacuée d'urgence vers la structure sanitaire de Bignona, la jeune Amy n'a malheureusement pas survécu au venin, malgré les soins prodigués par le personnel médical.

La dépouille de la jeune élève a été inhumée dans son village natal de Kourouck, ce jeudi.





































































