Circulation de faux documents sur la vente aux enchères de véhicules : La Direction des Douanes alerte et menace

L'information selon laquelle la Direction des Douanes procède à la vente aux enchères publiques de véhicules est fausse.



Cette information largement diffusée sur les réseaux sociaux a été dementie par la Division de la Communication et des Relations publique des Douanes.



"En effet, des malfaiteurs utilisent de faux documents dans lesquels ils proposent leur

intermédiation pour l’acquisition de véhicules qui seraient mis en vente par la Douane. Par cet acte, lesdits malfaiteurs abusent de la confiance d’honnêtes citoyens mus par le désir d’acquérir un véhicule, en leur soutirant de l’argent.



La Direction générale des Douanes informe le public que ces avis n’émanent nullement de ses services. Par conséquent, elle dégage toute responsabilité quant aux agissements de ces malfaiteurs", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.



La Douane rappelle et précise que "les ventes aux enchères publiques sont organisées sur la base de textes législatifs et réglementaires qui prévoient des actions de communication (affiches, avis par voie de presse écrite et radiodiffusée) huit (08) jours au moins avant la date de vente".



La Direction générale des Douanes ajoute que les ventes aux enchères publiques initiées par l’Administration douanière, sont effectuées par les soins des Chefs de Bureau des Douanes, des Chefs de Subdivision et des structures assimilées

en leur qualité de Receveur-poursuivant.



"En outre, les opérations de vente sont organisées sous la supervision de l’Inspection générale des Finances (IGF) relevant du Ministère des Finances et du Budget et de la Direction du Contrôle interne de la Direction générale des Douanes. La Direction générale des Douanes se réserve le droit d’entreprendre toute action judiciaire à l’encontre de ces malfaiteurs et invite les populations à faire preuve de vigilance face aux arnaques sur les réseaux sociaux", prévient la Direction des Douanes.