Cité Keur Gorgui : Un ingénieur tente de tuer son père qui atterrit aux urgences

Le parricide a été évité de justesse à la cité Keur Gorgui ! Un ingénieur armé d'une machette a attaqué des membres de sa famille. Blessé grièvement par son fils, le septuagénaire S. F. a été admis aux urgences. L'agresseur a été désarmé et interpellé par les policiers du commissariat de Dieuppeul.



N'eût été l'intervention rapide des éléments du commissariat d'arrondissement de Dieuppeul, le pire allait se produire ce jeudi à la cité Keur Gorgui. Un ingénieur âgé de 36 ans a tenté de tuer des membres de sa famille, selon des sources de Seneweb. A. C. N. N., armé d'une machette, a grièvement blessé son père au ventre avant de s'enfermer dans une chambre située au 6e étage d'un immeuble.



Le chef de service de la police de Dieuppeul a été informé des faits vers 12 h. Séance tenante, le commissaire El Hadj Aly Sow et ses hommes ont débarqué sur les lieux.



L'auteur de l'attaque poursuivi provisoirement pour tentative de meurtre



Malgré les risques et les difficultés, les policiers ont réussi à désarmer l'ingénieur qui a été interpellé et conduit au commissariat pour tentative de meurtre.



Attaqué par son fils, S. Ndiaye atterrit aux urgences



Âgé de 70 ans, S. Ndiaye, qui a été blessé grièvement au ventre, a perdu connaissance, avant d'être évacué aux urgences. Son fils incriminé a également blessé un homme qui est en location dans le même immeuble. B. Sylla a été blessé à la tempe et au bras. Les agents de SAMU sont intervenus dans l'immeuble pour porter secours aux autres blessés.



L'ingénieur incriminé serait victime de troubles psychiques





L'auteur de cette agression semble ne pas jouir de toutes ses facultés mentales, d'après certains témoignages. L'enquête ouverte par le commissariat de Dieuppeul va sans doute tirer cette affaire au clair.