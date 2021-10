Clinique de la Madeleine : La famille du bébé calciné conteste les résultats du laboratoire français Cerba

D'après L'Observateur, la famille du bébé mort calciné à la clinique de la Madeleine rejette les résultats du laboratoire Cerba qui a révélé dans ses conclusions une "suspicion d'épidermolyse bulleuse".



Selon les prélèvements effectués par ce laboratoire français, le bébé Roya Saleh souffrirait d'une maladie génétique qui entraîne une perte de la peau.



«Ces résultats n’ont aucune valeur. C’est n’importe quoi. Tout cela tourne au ridicule et à la manipulation. Ils veulent faire de la déviation et cela ne marchera pas. Nous restons dans notre position qui est celle des conclusions indiquées dans le certificat de genre de mort suite à l’autopsie pratiquée le jour du décès», martèle l’oncle du défunt, Majdi Yassine.



L’autopsie réalisée à l’hôpital Le Dantec avait parlé de "mort à la suite de brûlures étendues avec asphyxie secondaire à une surchauffe et un confinement prolongé".



Il s'y ajoute que, toujours à en croire Majdi Yassine, "les prélèvements du laboratoire français Cerba ont été faits à l’insu de la famille".