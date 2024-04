Commentaire: Bienvenue à Son Excellence le Président du Sénégal!

La visite qu’entame aujourd’hui en Mauritanie le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, s’inscrit dans la longue trajectoire de la fraternité, de l’amitié, de la solidarité et de la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal, et qui sont les expressions consécutives des liens multiséculaires indissociablement tissés par le sang, la spiritualité, la géographie, la culture, l’histoire, la frontière et la communauté de destin entre deux peuples charnellement unis par une relation unique et particulière.



La Présence de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la cérémonie d’investiture de son homologue sénégalais et le choix de celui-ci de consacrer sa première sortie à l’extérieur de son pays à la Mauritanie témoignent de l’attachement fort de ces deux dirigeants à revigorer ces liens et à jeter de nouveaux ponts entre les deux rives du Fleuve Sénégal et à modéliser continuellement leur coopération bilatérale à la faveur des opportunités et des perspectives pour l’arrimer aux changements et l’ouvrir, à chaque fois, à de nouveaux horizons.



En cela, les deux hommes sont mus par une volonté commune manifeste de hisser la coopération bilatérale au niveau de l’ambition qui les habite et des projets qu’ils portent : ceux de bâtir un avenir meilleur au travers d’une trajectoire de développement innovante qui prenne en compte l’impératif, aujourd’hui incontournable, de solidifier la coopération bilatérale pour faire du couple Mauritanie-Sénégal un moteur de prospérité dans la zone.



Acteurs majeurs dans la sous-région, partageant les mêmes valeurs et imbus de la même foi dans les vertus de la paix, de la démocratie et de la solidarité, la Mauritanie et le Sénégal sont plus que jamais conscients de la grande responsabilité qui leur incombe. Nul doute qu’ils sauront jouer pleinement et intelligemment de leurs forces spécifiques dans la construction d’un nouveau socle doctrinal de relation pour faire face aux multiples défis, de sorte que leurs pôles de coopération demeurent dynamiques et efficaces au service de l’idéal commun de leurs peuples respectifs.



La présente visite du Chef de l’Etat sénégalais à la tête d’une importante délégation sera une nouvelle impulsion pour élargir le partenariat dynamique noué entre les deux pays dans des secteurs nombreux et variés tels que la pêche, l’énergie et les échanges commerciaux tout comme elle amorcera une nouvelle étape dans la perpétuation de la tradition bien ancrée de concertation et d’échange sur les grandes questions de l’heure et sur les préoccupations de l’Afrique qui traverse un contexte tumultueux ; des questions qui seront d’autant plus à l’agenda des deux dirigeants que la Mauritanie assure actuellement la présidence tournante de l’Union Africaine.



Engagement commun, proximité et partage de vues seront, lors de cette visite, mis à profit pour revisiter les instruments de la coopération de manière à répondre aux évolutions et aux besoins naissants dans un environnement en constante mutation.



Mais au-delà des attentes légitimes fondées, de part et d’autre du Fleuve, sur cette visite, les Mauritaniens, tous les Mauritaniens, sont sensibles à cette insigne marque d’amitié et d’estime que traduit le choix de leur pays comme destination de la première sortie du Président sénégalais.



Bienvenue à l’hôte sénégalais chez lui en Mauritanie!





















AMI (Mauritanie)