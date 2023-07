Commune de Pété (Podor) : les populations haussent le ton et interpellent les autorités

Les populations de la commune de Pété dans le département de Podor déplorent la panne de leur forage. Et ce, depuis un an qu’ils disent être privé du liquide précieux. C’est le cri de leur mal vivre. Ces populations interpellent les autorités.





« Depuis un an, nous passions des situations très difficiles. Dans tout le village, nous n’avons pas d’eau. Vous constatez qu’elle nous revient à 250. Les familles qui n’ont pas les moyens sont obligées de débourser 3 500 par jour pour avoir de l’eau. Donc c’est un cas très difficile pour nous, parce que nous n’avons pas des moyens appellent l’Etat à penser à nous. Il doit penser à nous. Vous avez vu pendant la fête de tabaski nous avons passé des moments très très durs. Pour se laver et préparer, c’est tout à fait un problème », martèle Omar Wélé leur porte-parole.





Pire note M. Wélé : « Nos enfants, qui étaient partis chercher de l’eau ont fait un accident en cours de la route. Tout cela, nous ne voulons pas que ça se répète. Nous marchons des km pour trouver l’eau potable », livre walf radio.



