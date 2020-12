Covid-19 : l'Italie devient le premier pays européen à dépasser les 70 000 morts

L'Italie a fait état mercredi 23 décembre de 553 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, dépassant le seuil des 70 000 morts dans le pays, un record dans l'UE.



L'Italie, premier pays européen frappé par le coronavirus, devient le cinquième pays au monde et le premier pays en Europe en nombre de morts avec 70 395 décès dus au COVID-19 depuis le début de l'épidémie.



Le ministère italien de la Santé a également recensé mercredi 14 522 nouvelles infections par le coronavirus en l'espace de 24 heures, contre 13 318 cas la veille. Le bilan des contaminations s'élève désormais à 1,991 million.



Plainte contre l'État italien



Environ 500 familles de victimes de la pandémie de Covid-19 vont déposer une plainte au civil et réclamer cent millions d'euros à l'État italien soupçonné de graves omissions dans la gestion de la crise, rapportent mercredi les médias





La plainte vise le chef du gouvernement Giuseppe Conte, le ministre de la Santé Roberto Speranza et Attilio Fontana, président de la Lombardie, région la plus touchée par la pandémie avec près de 25 000 morts enregistrés depuis février.



Cette plainte au civil fait suite à environ 300 plaintes au pénal, selon une association de proches des victimes à l'origine de ces procédures judiciaires, le Comité "Noi denunceremo" (nous dénoncerons), déposées au cours des derniers mois, essentiellement auprès du parquet de Bergame (nord).