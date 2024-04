DÉLINQUANCE FISCALE ET BLANCHIMENT DE CAPITAUX : LES 1ÈRES ARRESTATIONS

C’est une nouvelle importante et un signal fort envoyé par le président Bassirou Diomaye Faye dans la lutte contre la délinquance fiscale et le blanchiment de capitaux.



La Direction générale des Impôts et domaines (Dgid) est en première ligne de cette campagne, ce qui montre la détermination de l’État à faire respecter la loi fiscale et à lutter contre les pratiques illégales.



Les arrestations de Mamadou Ba, gérant de «Fs oil», et de Mamadou Ba, ex-patron de « Dg oil », pour fraude fiscale sont un exemple concret de cette lutte. Le montant en jeu, plus de 900 millions de Fcfa, est significatif et montre l’ampleur des infractions commises, rapporte Libération.



Le fait que Mamadou Ba ait été déféré au parquet pour non reversement de plus de 513 millions de Fcfa d’impôts et taxes, et que l’autre Mamadou Ba soit également interpellé pour fraude fiscale et détournement de deniers publics portant sur un montant de plus de 400 millions de Fcfa, démontre la gravité des accusations portées contre eux.



Ces arrestations envoient un message clair à ceux qui pensent pouvoir échapper aux obligations fiscales et aux lois sur le blanchiment d’argent. L’État du Sénégal montre qu’il est déterminé à poursuivre et à punir ceux qui enfreignent la loi, quel que soit leur statut ou leur influence.



Il est également mentionné que d’autres arrestations sont attendues, ce qui indique que cette opération est loin d’être terminée et que d’autres individus pourraient bientôt être inquiétés.



Cette lutte contre la délinquance fiscale et le blanchiment de capitaux est essentielle pour garantir l’intégrité du système financier et fiscal du pays, et pour assurer que tous les citoyens et entreprises contribuent équitablement au développement économique du Sénégal.









































































































dakarmatin