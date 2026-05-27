DIALOGUE NATIONAL : LE CHEF DE L’ÉTAT POURSUIT SES CONSULTATIONS AVEC D’ANCIENNES HAUTES PERSONNALITÉS DE LA RÉPUBLIQUE

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, poursuit les consultations engagées dans le cadre du Dialogue national en recevant au Palais de la République plusieurs anciennes figures de l’État.



Le chef de l’État a successivement échangé avec le Général Pathé Seck, ancien ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, Inspecteur général d’État et ancien ministre, ainsi qu’avec Moustapha Niasse, ancien président de l’Assemblée nationale.



Les échanges ont porté sur la situation économique du pays, les défis sécuritaires dans leurs dimensions contemporaines ainsi que la consolidation des acquis démocratiques du Sénégal. Chacune des personnalités reçues a partagé avec le président de la République son analyse des enjeux actuels et ses propositions sur les questions abordées.



Selon la présidence, ces consultations prolongent les concertations déjà engagées ces derniers jours dans le cadre du Dialogue national.



À l’issue des audiences, le Général Pathé Seck, Mouhamadou Makhtar Cissé et Moustapha Niasse ont salué l’ouverture d’esprit et l’écoute du chef de l’État face aux préoccupations soulevées au cours des discussions.

À travers cette démarche, le Président de la république entend renforcer la concertation autour des grandes questions politiques, économiques et sécuritaires du pays.









































Rts