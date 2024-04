DR ABDOURAHMANE DIOUF PREND L’ENGAGEMENT DE PAYER LES BOURSES A TEMPS

« Que les étudiants comprennent qu’ils ont un ministre qui comprend l’utilité académique et sociale de la bourse et qui travaillera à ce que cette bourse soit payée à temps », a promis, hier, El Hadj Abdourahmane Diouf, nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, le professeur Moussa Baldé.



Le nouveau ministre s’est engagé à faire en sorte que les bourses des étudiants soient payées à temps, se disant conscient de « utilité académique et sociale » de cet appui de l’État. La bourse a une dimension sociale, a insisté Abdourahmane Diouf, ajoutant que dans son cas personnel, elle lui a permis non seulement de faire des études, mais d’aider ses parents, « comme bon nombre d’autres étudiants ».





















































Rts