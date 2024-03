Déroute totale pour l’ancien maire de Dakar : Khalifa SALL poussé à la retraite

C’est la descente aux enfers de Khalifa Ababacar SALL, qui a mordu la poussière lors de l’élection présidentielle. Il a raté la dernière marche qui devait le conduire au palais de la République. Candidat le plus âgé parmi les 19 qui s’étaient présentés à la Présidentielle du 24 mars, l’ancien maire de Dakar écrit son avenir politique en pointillés. Étant étroitement lié à son directeur de campagne, Barthélémy DIAS, qui attend son tour.





La victoire de Bassirou Diomaye FAYE a été confirmée, ce mercredi 28, avec un taux de 54,28% (2 434 751) contre 35,79% (1 605 086) pour Amadou BA, selon les résultats provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV). S’il y a une grosse surprise, c’est bien le score de Khalifa SALL qui ne pèse que 1, 56%. Une tragédie politique pour celui qui était bien parti pour être président de la République. Après avoir été confirmé à la mairie de Dakar en 2014. Le leader de Taxawu Sénégal a même été devancé par le PUR (2,8%), même si Aliou Mamadou DIA n’a pas fait mieux qu’Issa SALL en 2019.



Au crépuscule de sa vie politique, l’ancien secrétaire général à la vie politique du Parti socialiste, ruiné par son emprisonnement et, peut-être, son choix de participer au dialogue afin de recouvrer son éligibilité au nom d’un «naa bokk rek» a perdu dans son combat contre ses ex-alliés de Yewwi askan wi. Pour quelqu’un qui était, au pire des cas, parmi les faiseurs de roi, c’est une chute dont il se relèvera difficilement voire jamais. S’il lui reste encore une chance à tenter en 2029, Khalifa SALL pourrait passer le témoin à son directeur de campagne, Barthélémy DIAS.



D’autant plus que s’il n’était pas candidat, le maire de Dakar allait porter ses couleurs. DIAS-fils va-t-il encore attendre ? Handicapé par le poids de l’âge, les rêves du fils de Grand Yoff pour devenir président de la République semblent s’estomper à jamais. Les jeunes de son parti ont l’obligation de continuer l’aventure en reprenant le flambeau qui a vu son feu s’éteindre dimanche passé.







































walfnet