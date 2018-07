Drame de Bettenty : Macky ne s’occupe pas des «Pupilles de la Nation»

Macky Sall avait désigné «pupilles de la Nation» les enfants des femmes décédées dans le drame de Bettenty, en avril 2017. Un peu plus d’un an après cette déclaration, les 58 orphelins concernés attendent toujours que le chef de l’État tienne sa promesse. Pape Seydou Dianko, le maire de Toubacouta, commune qui polarise le village de Bettenty, a rappelé la promesse présidentielle devant la ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfant, Ramatoulaye Guèye. C’était hier, mardi 17 juillet, en marge de la célébration de la Journée de clôture de la Semaine de l’enfant africain. L’AS, qui relaie le rappel du maire, rapporte que la ministre a déclaré avoir pris bonne note et que les enfants concernés seront pris en charge dans le cadre du programme Pupilles de la Nation. Auteur: Seneweb News - SenewebNews-RP