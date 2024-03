Drapeau APR/BBY la déroute électorale des promoteurs de lutte

Avec l’élection inédite de Bassirou Diomaye Faye à la Magistrature suprême, « Le Témoin » quotidien renvoie les croyants au Coran ou à la Bible où l’on dit : « ô Allah, Maître de l’autorité absolue. Tu donnes l’autorité (pouvoir) à qui Tu veux, et Tu arraches l’autorité (pouvoir) à qui Tu veux ; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent ». Heureusement que le candidat de la coalition « Diomaye-Président » a compris tout cela puisqu’aucun marabout ou charlatan n’a eu à « prédire » spirituellement sa victoire au soir du 24 mars dernier. Ce scrutin signe aussi la défaite des promoteurs de lutte et managers qui s’étaient ligués contre tous les responsables aux colorations « Pastef ».Quitte à politiser carrément l’arène sénégalaise au rythme de l’Apr de Macky Sall. D’où les innombrables combats ou « drapeaux » dédiés aux responsables politiques Apr/Bby : « Drapeau Boun Abdallah Dionne », «Drapeau Cheikh Kanté », «Drapeau Youssou Ndour », «Drapeau Marieme Faye Sall », « Drapeau Matar Ba », « Drapeau Amadou Ba », «Drapeau ElHaj Mansour Mbaye », «Drapeau Lat Diop » etc. En organisant ces chocs de gladiateurs, les promoteurs « door marteau » pensaient que la lutte pouvait détourner les jeunes de l’opposition incarnée par Ousmane Sonko. Ils s’étaient trompés de calcul électoral ! Pour preuve, la coalition Apr-Bby a perdu dans tous les grands centres de vote et quartiers populaires où habitent des lutteurs et promoteurs pro-Macky à savoir Boy Niang 2, Moustapha Guèye « Fass », Balla Gaye 2, Modou Lo, Pape Abdou Fall, Baye Niang 2, Gaston Mbengue, Luc Nicolaî, Mansour Ba, Gris Bordeaux, Kandji Production etc. Ils ont tous subi les quatre appuis infligés par le duo « Diomaye-Sonko » dépourvu de drapeaux, de sponsors, de gris-gris et de marabouts.













































dakarmatin